金門「逗陣粿冬節」 祖孫三代玩在一起

2018-12-15 21:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「逗陣粿冬節」活動，原估計400人報名，因為鄉親熱情嚮應，擴增到100桌，吸引約600人體驗製作紅龜粿及搓圓仔，現場還有紅龜粿創意製作，充滿歡樂又有年節氣氛。

胡璉基金會副執行長莊麗錦表示，很多年輕人不知道，製作紅龜粿的過程，如果能加上一點白地瓜，如果一時吃不完冷置，將來要重新炊熱，仍能保持一定的Q彈度。

莊麗錦說，從小跟著長輩做粿，這種金門傳統的米食文化大概還懂一點，記得小時候，做粿的前一天，先將糯米泡水，再用木頭重壓把水瀝乾，布袋裡剩下的「粿粹」拍扁後拿去過水汆燙，粿粹就成了「粿粕」，把粿粕蒸成黏稠的糰塊，加入地瓜等其它糯米澱粉，就成了最簡單的「粿」。

莊麗錦說，現代人講究養生，所以製作過程裡，有人會放火龍果、紅蘿蔔、紫色地瓜；內餡也有綠豆沙、花生粉等傳統口味；此次光是準備約500公斤的粿粹、餡料，就費了不少工夫。

胡璉基金會舉辦「逗陣粿冬節（一起過冬至）」活動，可以讓下一代了解，金門在從前物資不充裕的年代，一樣可以透過紅龜粿、湯圓的製作，感受到喜慶的感覺；果然，設在城中體育館裡的活動現場，處處可見祖孫三代「玩」在一起，有吃又有拿，流露濃濃天倫之樂。

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