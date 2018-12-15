歷經5年整修 柳營劉家洋樓重現丰采

2018-12-15 20:56

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣知名畫家劉啟祥位在柳營的故居洋樓（頤樓）歷經5年時間，終於修復完工，今重新以「劉啟祥美術紀念館」之姿呈現，並策辦「期頤之樓 百年之春」特展，讓民眾走進劉啟祥的藝術世界，感受百年建築的生命力。

劉啟祥為早期台灣畫壇中少數留日又留法的畫家，位在柳營的故居「頤樓」迄今已超過百年歷史，經長時間的風吹日曬加上閒置多年，建築早已受損嚴重，5年前劉啟祥的兒子劉耿一尋求市府協助，經劉家17名後代同意，南市府文化局也以「名人故居」計畫的方式展開修復。

南市府文化局表示，劉家「頤樓」由公部門編列約2400萬預算修復，雖劉家後人不必負擔修復費，但同意市府使用劉家洋樓10年，今年故居終於修復完成，以「劉啟祥美術紀念館」嶄新的風貌重新呈現。

劉啟祥美術紀念館今由文化局長葉澤山、劉家後代及多位地方人士，一同為故居掛牌開幕，頤樓內則舉辦「期頤之樓 百年之春」特展，將劉家過往使用的生活道具與花藝裝置，結合劉啟祥的經典複製畫展示，希望能讓民眾親身感受劉啟祥的藝術世界。

此外，頤樓前建築原是劉啟祥興建的畫室，配合紀念館的成立，文化局以委外的方式，由知名的東山大鋤花間咖啡店與友人共同經營，提供在地東山咖啡及柳營鮮乳製作的飲品及甜點，讓民眾在欣賞劉啟祥畫作的同時，也能擁有悠哉的下午茶時光。

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