別大意！Whoscall未知來電顯示「勞保局」 竟是詐騙集團

2018-12-15 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕為用戶辨識未知來電及封鎖騷擾電話的App「Whoscall」愈來愈普及，已經成為不少人手機裡安裝的必備應用程式，不過，有網友在PTT發文提醒大家，由於來電名稱可以編輯，切記不要因為上頭顯示的是政府單位，就大意落入詐騙陷阱。

這名網友14日發文說，當天下班後他看到一通未接來電，上頭顯示「勞工保險局」於是回撥確認，對方接起時也自稱是勞保局，告知他有欠費未繳、帳戶沒錢無法順利扣款，最後還詢問他的公司與統編，讓他愈來愈覺得不對勁，說要和公司確認，豈料對方竟直接掛斷電話。

網友後來查到勞保局的官方電話，發現和回撥號碼大相逕庭，他打了正確電話詢問、確認後，才篤定對方是詐騙集團。勞保局的工作人員更向他解釋，「如果跟公司保，欠費會找公司不是找個人。」

這個經驗讓他發現，雖然Whoscall可以讓用戶一起抓出問題電話，但「詐騙集團也能編輯」，把用來詐騙的號碼先註記成公家機關等讓人不易起疑的名稱後，再行詐騙。為此他強調，「遇到號稱是官方的詐騙絕對要去網站再三確認，不要直接回撥號碼！」

據了解，在Whoscall的來電顯示中，真正的行政機構號碼和一般號碼的圖案不同，資訊也比較多，提醒民眾在接到未知來電時保持警惕，以免受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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