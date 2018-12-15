竹崎夜景新亮點！ 行千吊橋、弘景橋光雕「放閃」

2018-12-15 20:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉公所「行千吊橋及弘景橋」光雕燈光今晚（15日）正式啟用，嘉義縣長張花冠和地方人士欣賞在夜色中閃爍七彩燈光的吊橋，大讚美麗，讓竹崎的夜景多一個新亮點！

橫跨牛稠溪的行千吊橋、弘景橋長度各為125、206公尺，橋上以間隔50公分的距離裝設LED燈泡，經電腦系統操控，閃爍七彩燈光，同時投影竹崎當地的特色物柑橘、阿里山小火車等畫面。

嘉義縣政府推動「台三明珠觀光發展」，爭取到總經費1.7億元的前瞻基礎建設「水環境計畫」，提報將竹崎公園列入前瞻基礎水環境計畫，首期工程核定1800萬元，包括增加光雕照明改善工程及加強周邊植栽綠美化，12月底移由竹崎鄉公所管理維護。

張花冠說，明年初動工的二期工程，將結合水岸環境營造，施作河畔廣場、護岸拋塊石，結合河川地及防洪設施，建設步道、自行車道、自然戶外探索區等，活化公園水岸空間；「行千吊橋及弘景橋」即日起至農曆春節傍晚5點半至晚上9點點燈，歡迎各地民眾們一同來欣賞。

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