集集特生中心開展 石虎偷瞄人超可愛！

2018-12-15 20:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集特生中心今舉辦「森、里、川、海」特展，透過「里山（村里、淺山之意）倡議」，將人們與野生動物生活的環境，透過友善耕作，減少農藥化肥等，保護動物也保障食安，尤其特展還陳列各式活潑石虎模型，並以躲在牆後偷瞄的姿態與遊客見面，盼能落實保育，讓每個人都有機會與石虎等野生動物相遇。

特生中心表示，特展以小而美的型態，展示11種動物的生活處境，並有留言板供遊客表達心中意見，希望透過留言對話的互動，讓民眾知道保育不只是為了野生動物，透過落實友善耕作與環境保護，對人類食安、飲水也多一分保障，希望能達到生態與生產共榮的目的。

特生中心「與你相遇─森、里、川、海」特展今熱鬧開展，除特生中心主任楊嘉棟主持，集集鎮長陳紀衡、縣議員陳昭煜等人也到場共襄盛舉，展期到明年5月底。

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