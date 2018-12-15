法國攝影師愛上台灣原民文化 拍下鄒族人物英姿奪首獎

2018-12-15 20:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕講起台灣原住民文化的美好，法國人梵生（Vincent Verdier）如數家珍，他熱愛台灣原住民文化，也與從事導遊工作的台灣妻子跑遍許多部落，用相機留下精彩瞬間，他今以作品「原民的榮耀」在今年原民會主辦的MAKAPAH美術獎，獲得攝影獎項首獎殊榮。

梵生是一名職業攝影師，數年前在日本工作時遇到正在當地旅遊的台灣女孩張彤瑋，人跟心就被帶回了台灣，兩人結為連理，因此他自詡為台灣新住民，對台灣的一切充滿好奇心。

梵生已能說上幾句中文，但受訪時還是須由妻子擔任翻譯。他表示，有次因緣際會探訪阿里山鄒族，深受鄒族用心將文化傳承感動，所以希望透過攝影，把鄒族介紹給全世界知道，而他甚至正在學習鄒族族語。

梵生說，台灣的原住民如阿美族、泰雅族、排灣族等等，能見度都相對較高，由於太太從事導遊工作，他們也曾結伴探訪過許多部落，後來透過阿里山達邦部落鄒族郡主（頭目的女兒）認識負責在部落傳承文化的老師安孝明（Mo-o yasiyungu），除了更了解鄒族文化的珍貴，也很欣賞安孝明質樸、面對傳統文化的嚴謹態度，同時拍出了這幅作品。

MAKAPAH美術獎及全國原住民族兒童繪畫創作比賽，是國內最重要與原住民有關的藝術獎項，今年2項競賽一共近5000件作品參賽，今在中正紀念堂舉辦頒獎典禮，安孝明也特地從阿里山跋涉來到台北，給梵生加油打氣，也引發民眾驚呼「照片本人來到現場！」。

安孝明說，自己不太願意給人拍照，覺得不自然，但不曉得為甚麼，當梵生來到山上說要拍時，自己竟然爽快答應，卸下心防，也因此才能完成這幅動人的作品。他還當場跟梵生夫婦相約，近期要再到部落去認識更多鄒族文化。

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