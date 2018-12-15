愈在地愈國際！北投社大辦巴島hen世界音樂會

2018-12-15 21:04

〔記者林曉雲／台北報導〕愈在地愈國際！北投社區大學今天在陽明大學舉辦「巴島Hen世界」講師音樂會，選曲在地化也國際化， 一開場由最早在北投定居的頭目家族大媳婦潘梁芬英老師，獻唱一首原汁原味的凱達格蘭族歌謠，接著連向美國、阿根廷、墨西哥、法國、日本、韓國等曲目，以各國音樂帶領民眾環遊世界。

教育部政次范巽綠出席音樂會時表示，社區大學已發展20年，全國目前已有87個社區大學、超過40萬人次的學生，北投社大講師音樂會今年從台灣古老的平埔族音樂出發連向世界，北投在很早就跟荷蘭人、西班牙人接觸，北投兩個字也來自平埔族，今年音樂會在闡述愈在地愈國際的學習理想，因此音樂會曲目從平埔族出發，美國、秘魯、夏威夷、巴黎、西非到東方，是非常豐富快樂的音樂會，社區大學帶來的能量非常大。

范巽綠也表示，今年制定的社區大學發展條例，鼓勵民眾透過社區大學，更關心參與社區公眾事務，培養社區人才，發展社區學、在地學，與地方創生相連結，而社大有這麼多學生，代表社會對終身學習有很大需求，交到很多好朋友，又可開發自己多元才能潛能，社大提供了平價優質課程，鼓勵大家多來社大修課，明年12年國教新課綱講究在地連結，希望社大是學校發展新課程非常好的伙伴。

社區大學全國促進會理事長、北投社區大學校長謝國清表示，舉辦這場音樂會是想告訴大家，北投在很早以前就是一個國際互動頻繁的世界級城市，不僅有西班牙和荷蘭人來過，也住著平埔族北投社的族人，今天的公益演出也和中華民國自閉症權益促進會合作。

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