南韓正妹士兵照片曝光 鄉民笑稱「北韓看到馬上進攻」

2018-12-15 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名正妹軍人容貌甜美秀麗，一名網友日前找到她的Instagram，並將她的照片PO網，讓看過照片的網友大感驚艷，直呼若這名正妹是在台灣服役，自己一定「簽下去」。

一名原PO網友昨（14）日在PTT表特版 張貼了一組南韓正妹士兵的照片，只見該名正妹軍人雖穿著迷彩軍服，姿色卻絲毫不減，英氣勃勃，同時又有清麗脫俗的氣質。該原PO鄉民不僅分享了正妹軍人的照片，更PO出她的IG，讓網友紛紛前往「朝聖」。

網友也紛紛在推文處留言，表示「我要入伍！」、「這我一定簽下去」、「我的志願留營表在哪裡？」、「該買機票出兵攻打韓國了」、「永遠忠誠！」、「北韓人看到馬上進攻」。

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