時力跟上「ZEPETO」捏臉 洪慈庸的「這裡」好深…

2018-12-15 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕最近年輕人之間相當流行1款製作虛擬人偶的APP「ZEPETO」，不少人會將製作出的人偶上傳Instagram、與好友分享，時代力量黨部也跟上這波風潮，在Instagram上傳了立委洪慈庸與林昶佐的「ZEPETO」人偶，笑翻網友。

時代力量的Instagram昨日上傳了兩則「ZEPETO」人偶的照片，第1則的主角為立委洪慈庸，「ZEPETO」人偶複製了洪慈庸招牌的妹妹頭瀏海與馬尾，甚至連嘴角的法令紋都有出現在人偶上。但製作人偶的黨工疑似下手太重，網友看到後紛紛替洪慈庸抱不平，「嘴巴很不像」、「洪委員應該還不到八字紋的年齡吧XD」、「本人好看多了」。

第2篇貼文的主角則是閃靈樂團主唱兼現任立委林昶佐，從髮型到神態都相當逼真，時代力量黨工還特別幫林昶佐的人偶選了一個演唱會場景作為背景，但黨工惋惜地表示，「可惜（APP）無法重現刺青和閃靈妝」。另外還有網友敲碗期待黨工快捏黃國昌的「ZEPETO」人偶。

「ZEPETO」是1款最近在社群平台中相當熱門的APP，使用者可以依據自己的喜好，捏造出1隻自己的虛擬人偶，從髮型、膚色，到臉部細節都可以自行調整，在年輕人之間蔚為風潮。

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