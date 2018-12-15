北醫和國防醫志工團 奪青年海外和平工作金獎

2018-12-15 22:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天舉辦「107年青年海外和平工作團隊表揚典禮」，台北醫學大學史瓦帝尼醫療服務團及國防醫學院柬埔寨國際志工團脫穎而出，奪得金獎及各10萬元獎金。

教育部青年發展署今年補助98個青年團隊、1006名青年赴23個國家進行海外服務工作，今天表揚15個獲獎團隊，副總統陳建仁是第3度出席表揚傑出青年海外志工服務團隊，他致詞表示，看見青年在求學、就業之餘，願意懷抱信念，克服困難，運用自身所學專長與知能，提供其他國家或地區需要之服務，為改變世界貢獻一份心力，感到非常驕傲。

陳建仁也鼓勵青年朋友踴躍從事海外志願服務，不僅能從他人的需求中看見自己的責任，也讓國際社會看見台灣是一個充滿愛與關懷的地方，青年志工是台灣在國際舞台上的最佳代言人，也是改變世界最強大的力量。

教育部長葉俊榮則以羅素的Three passions來勉勵青年走向世界，為台灣的價值、為全世界人類共同的價值而努力，例如台北醫學大學飛洋國際服務團，以火箭爐計畫的創意，來降低史瓦帝尼婦女開放式烹煮方式、導致罹患呼吸道疾病的風險，同時解決環境、婦女及健康等多個問題。

葉俊榮也提到過去只有留學途徑可出國學習，現在多了海外志工的選項，是青年出國體驗、服務學習及實踐夢想的良機，他呼籲青年勇敢走出舒適圈，透過加入海外志願服務，讓世界更多的人，都能感受到這股來自台灣的青年力量，為自己與台灣帶來更多友誼。

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