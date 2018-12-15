冷氣團明晚報到低溫探12度！ 1張圖秒懂一週天氣變化

2018-12-15 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波冷氣團明晚（16日）報到，中央氣象局預估，這波冷氣團強度逼近強烈大陸冷氣團邊緣，明、後兩天可望上修為強烈大陸冷氣團，最低溫出現在下週二（18日），北部、東北部地區清晨低溫下探12度，其他地區低溫約14到16度。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也PO出一張圖，告訴民眾一週天氣變化，提醒民眾注意「夜間清晨最寒冷」與「日夜溫差很大」情況。

「報天氣-中央氣象局」表示，明天白天轉換期間，各地為晴朗好天氣，下午起北部、東部有下雨機會；明晚至下週一（17日）清晨冷氣團南下，伴隨境外髒空氣，北部、東部為短暫雨後多雲，髒空氣影響，各地空氣轉差。

下週一至下週三（19日）清晨冷氣團加上乾空氣影響，各地晴朗好天氣，白天陽光照射，相當舒適，夜晚至清晨則相當寒冷，空曠地區有機會出現12至13度左右低溫，日夜溫差相當大，提醒早出晚歸的民眾要多加注意。

下週三白天至下週五（21日）冷氣團減弱，溫度回升，各地都是晴朗好天氣。而這波冷空氣是屬於「乾冷」，與過去「濕冷」不同，提醒民眾要留意「髒空氣」跟「日夜溫差」！

由於近來天氣變化大，也請民眾隨時留意最新的氣象資訊。

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