教育部全國孝道觀摩 分享千件作文及畫作

2018-12-15 22:13

［記者黃旭磊／高雄報導］教育部於高雄師範大學舉辦全國孝道教育優良作品頒獎暨觀摩會，民眾寫明信片，並在背板前拍照打卡聯繫感情。

本屆孝道作品主題為「把孝順變成動詞：傳遞溫暖傳遞愛」，高師大附中校長、孝道資源中心主任李金鴦承辦觀摩會，展出國小、國中、高中職學生上千件孝道作文及畫作，並設計孝親明信片讓民眾寫卡傳愛。

南投縣育樂國小王文華等3名老師獲特優獎，作品以素描、新詩描述從自己的手到父母親的手，帶領學生看見父母辛勞。台中市光德國中學生蕭資穎，描寫家人與罕病妹妹生活光景。

高師大校長吳連賞到場分享岳麓書院「孝」字，勉勵民眾即時行孝，而國民及學前教育署副署長戴淑芬、普力關懷協會理事長張慧芳及民眾於背板前拍照、打卡上傳，宣達孝道意義。

李金鴦表示，學生在家庭支持下，課業將更進步發揮，「有愛，孩子做得遠比想像多。」

會場分享特優教案，高雄市傳家家醫診所醫師李佳燕以「帶孩子到這個事世界的初衷」為題，分享生活教養及對孝道看法，民眾會後與家人共遊駁二藝術特區、棧貳庫，途中參與打通電話回家等任務。

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