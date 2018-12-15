海豹雪中狂拍肥肚發出「啪啪聲」 網友笑翻：這聲音好熟悉

2018-12-15 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道紋別市海洋公園近日在官方推特PO出一部影片，園內飼養的海豹一天在下雪時進行訓練，過程中牠不斷狂拍自己肚肚，並連同發出超響亮的「啪啪啪」聲，可愛憨呆的模樣不僅讓許多網友都笑翻，更有網友直呼「這聲音好熟悉！」

紋別市海洋公園官方推特13日PO出影片，只見影片中海豹「日和」仰躺在雪地上，不斷用自己短小的雙手快速拍打肚皮，發出好幾個響亮又紮實的「啪啪啪」聲，身上的雪花更因為牠快速抖動不斷落下，看起來就像是「日和」在施魔法「降雪」似的。一直到訓練師下令停止，「日和」才停下並翻滾一圈，一副呆萌地望向鏡頭。

這段可愛的影片曝光後，立刻受到網友廣大迴響，許多人紛紛留言「太可愛啦好想抱緊！」、「值得重看好幾百次」、「海豹真的乖又聰明」、「為什麼要一直拍肚肚啦XD」、「我的肚皮也有同樣的聲音」、「%%%%%%%%」、「雪中%%影片，無碼全裸」、「不得了這聲音好熟悉」。

日本北海道紋別市海洋公園官方推特

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