奉獻無怨悔！謝玉貞樂當志工35年 88歲蔣國耀樂在服務

2018-12-15 22:06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕銀髮志工服務超過35年、8旬翁服務未間斷，獲高雄市志工榮譽獎。

496名志工今天（15日）於高雄市婦幼青少年活動中心，接受社會局長姚雨靜頒授聘書，志工謝玉貞、許寶雀獲頒服務滿35年，常年為市府活動服務，奉獻無怨悔獲頒榮譽獎，而蔣國耀高齡88歲，每週到社會局秘書室報到，整理檔案文書從未缺席，健康靈活樂於助人。

姚雨靜頒發榮譽、績優、服務及勤習等獎項，表揚幹部奉獻精神。她致詞表示，志工讓民眾感受到溫暖，展望新年開創服務新貌。

授證及頒獎前，社會局志工團表演「康電情歌」，搭配電音及民族歌曲跳出熱情、婦幼青少年活動中心志工隊表演「火焰之舞」、鳳山社福志工隊帶來「站在高崗上」、岡山社福志工隊演出「海草舞&瘋了瘋了」，舞出熱情傳達活力。

獲獎志工謝玉貞說，曾獲全國優質高齡志工菁耆獎，將持續跟志工團成長。而林武雄、蒲台益等10人服務滿25年，長期擔任幹部並協助弱勢家庭，也上台接受喝采鼓勵。

獲獎者還包括全國好人好事代表林滿妹、高雄市好人好事代表黃素美及李麗秀獲、第19屆志願服務一等陳和美及二等獎鄧秀英、菁耆獎得主蒲台益，另外，陳素珍、殷美玲、黃素美、蔡文發及林招金總服務時數超過8000小時，獲志願服務金牌獎。

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