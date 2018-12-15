男大生造謠關西機場案裁定不罰 外交部：遺憾、悲憤！

2018-12-15 19:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕男大生造謠散播「台客受困關西機場靠中國救援」假消息，法院判決不足以影響公共安寧、裁定不罰。外交部對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。外交部罕見說出重話，為避免因未經查證而逕自散布假消息引發爭議，卻無需承擔任何法律後果，未來將研議相關可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。

日本關西機場九月因強颱侵襲造成嚴重災情關閉，卻有網友造謠稱中國派專車助國人脫困，駐日代表處卻未有作為，造成駐日代表處處長蘇啟誠輕生。警方日前查出造謠者是目前就讀台北大學的游姓男大生，依違反社會秩序維護法送辦，不過，南投法院認定男大生雖造謠，但不足以影響公共安寧，因此裁定不罰。

外交部今天表示，本案因當事人無端造謠，嚴重誤導國內民眾及輿情，影響相關救助行動，損及政府形象，最終導致不幸事件，卻獲法院裁定免罰，外交部及其附屬單位在事件過程中因這篇發文飽受批評，是最大受害者。

外交部強調，此一判決結果形同承認發布假訊息致受傷害，卻不必負擔任何責任，外交部對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。為避免因未經查證而逕自散布假消息引發爭議，卻無需承擔任何法律後果，未來將研議相關可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。

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