台北大學男大生造謠關西機場事件 校方回應了！

2018-12-15 19:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣旅客受困關西機場靠中國援助？造謠大學生被警方抓到，經查是國立台北大學學生！台北大學主任秘書呂育誠說，校方也是今天看新聞才知道發文造謠者是台北大學的學生，校方將於下週一上班日，由學務處啟動關懷機制，指派輔導人員與游姓學生詳談，並了解他平日在校學習及生活情形，雖然法院裁定免罰，但希望他確實了解此事的嚴重性。

日本關西機場今年9月4日因強颱燕子侵襲導致關閉，許多台灣人滯日，當時有網友上PTT發文造謠，指責我駐日本大阪辦事處態度差，旅客只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困，結果證實中國根本沒派車接人，事後警方查出造謠的網友「GuRuGuRu」，是台北大學游姓男大生，將他移送法辦，游男辯稱帳號不是他辦的，但法官勘驗相關證據，認定他就是PO文者，不過謠言內容未造成民眾生命威脅，不符「社會秩序維護法」要件，最後裁定免罰。

呂育誠說，現在是週休假日，校方還無法聯繫查證學生的學籍身分，會在下週一上班日確認，他從媒體報導上獲知學生被法官裁定免罰，因此沒有罪責，也未觸犯校規，但是當初此事在國內引發軒然大波，校方基於輔導學生知錯能改的立場，一定會由輔導人員關心游姓學生，設法了解前因後果。

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