蘇花改通行大貨車 公路總局：最快春節前開放

2018-12-15 18:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇花改開放大貨車通行計畫交通部10月核定，但時隔近2個月仍未放行；公路總局指出，因環評規定開放大貨車通行蘇花改，舊蘇花公路需禁行大貨車，考量部分民眾仍有需求，盼環保署能修改環評，讓有需求的人以申請通行證的方式，開大貨車走舊蘇花公路，環署只要核定，蘇花改就可開放大貨車，時間點應能趕在春節之前。

蘇花改蘇澳至東澳段設定3階段通車期程，每階段施行3個月到6個月，再評估下階段開放時間。今年2月5日啟動第1階段通車，開放3.5噸以下小型車通車；5月7日開放大客車，第3階段大貨車，原先預計今年8月就可放行，但因安全與環評問題，交通部遲未核定。

為開放大貨車，公路總局依據「蘇花改隧道事故暨整體防救災應變計畫」，每3個月舉行例行演練，強化防災救援能力，公路總局也基於安全考量，研擬即使蘇花改開放大貨車，禁止民眾運送汽油、瓦斯等危險物品，如民眾有需求，需向公路總局申請通行證後，行走舊蘇花公路，救災與安全計畫完善後，10月交通部就核定蘇花改開放大貨車的計畫。

不過，時隔近2個月，全案仍卡關在環保署，由於蘇花改環評說明書規定，大貨車行駛蘇花改後，全面禁行台9丁線舊蘇花公路，但台9丁線沿途有不少住戶或工廠有行駛大貨車需求，公路總局制訂配套，向環保署提案，盼修改環評，讓有需求的民眾，可以以向公路總局申請通行證的方式，行走舊蘇花公路，全案待環署核定後，蘇花改就可開放大貨車通行。

公路總局指出，蘇花改通行大貨車的準備作業已經就緒，全案待環保署核定修改環評後，就可開放，時間點應該會在春節之前，且明年1月，蘇花改還會再進行一次安全與救災演練，為開放通行大貨車做更充足的準備。

談到大貨車禁止運送危險物品走蘇花改，公路總局表示，這是基於安全考量，大貨車通行蘇花改，必需經過地磅站檢查，汽油、瓦斯等危險物品，絕對不會放行，如民眾有需求，也只能走舊蘇花公路。

根據統計，蘇花改1天單向車流量，平日3000到4000輛次，週休假日5000到6000輛次，根據公路總局評估，如開放大貨車行駛，平日1天增加1000輛次，假日多出500到600輛次。

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