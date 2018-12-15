高雄麻油雞「4塊肉」要280元！網友酸：高雄老闆發大財

2018-12-15 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕真的發大財了嗎？有網友昨（14）日在高雄漢神百貨買了一袋4塊肉的麻油雞，沒想到小小一袋就要價280，也讓這名網友不滿在臉書社團表示「這是正常的嗎」？

一名網友昨日在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己買了一小袋麻油雞與油飯，結帳時才發現光麻油雞就要價280，回家後不滿地將這袋麻油雞拍照並PO網，而從這名網友PO出的照片可見，一小袋麻油雞中僅僅有4塊雞肉，也讓原PO網友不滿表示「請問高雄這一袋麻油雞4塊肉要280是正常的嗎」？

對此其他網友紛紛表示「貴得要死」、「280可以買全雞一隻了...」、「高雄麻油雞這樣280...大概是挖到石油了吧」、「正常！不然怎麼發大財」、「錢出去，雞肉來，攤販發大財！」；也有曾受害的網友表示「這家真的貴」、「這之前在左營新光三越賣，我買過油飯也是都不便宜」、「我買過一隻腿快350，下次不要再踩到雷了」。

不過也有網友認為「百貨公司吃東西，這個價格不是正常嗎？」、「覺得版主這樣發文不OK，這是漢神百貨裡的知名油飯，講得模模糊糊的」、「老闆~你是在百貨公司吃，東西當然會更貴」。

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