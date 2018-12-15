苗栗9流感重症 衛生局呼籲快打疫苗增強抵抗力

2018-12-15 18:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年全國流感併發重症已有99例，苗栗縣占9例，包括1名4歲女童及8名60歲以上慢性病史患者，9人都沒有接種流感疫苗。因冷氣團即將來襲，苗栗縣政府衛生局加強應對，把校園施打未用完的公費成人疫苗，調配到社區使用，加上幼兒疫苗庫存量也足，呼籲孩童及高齡慢性病者，及早接種增強抵抗力。

氣溫逐漸下降，就診人次增加，衛生福利部統計，國內於12月第1週類流感就診達6萬1861人次，較前一週上升；苗栗縣同期就診則為982人次，較前一週上升7.91％。

其中，全國於10月1日起，累計99例流感併發重症，有11例死亡；苗栗縣則有9例流感併發重症，尚無因與流感相關死亡案例，但縣內流感併發重症的比例占全國近一成，比例偏高。

苗縣衛生局分析，縣內9例流感併發重症患者，3名感染A型H1N1、6名為A型H3N2，年齡最小為4歲女童，其餘8人都為60歲以上患有慢性病史者。

衛生局副局長楊文志說，這9名流感併發重症患者，都是符合公費流感疫苗施打的對象，但都沒有接種。而流感病毒對高風險慢性病人或高齡長輩等，及抵抗力較弱的族群，容易引發嚴重併發症。

楊文志指出，今年公費流感疫苗因出現異狀被回收，縣內也短缺5千多劑，不過因縣內校園接種已於14日結束，尚有近1千劑餘額，衛生局也調配到各鄉鎮衛生所，加強社區接種，尚有約3600劑，另幼兒疫苗也還有約1800劑，呼籲符合資格者，儘速預約接種。

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