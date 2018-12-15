開什麼玩笑？交換禮物收到「中國豬肉乾」 女子氣炸報案

2018-12-15 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕交換禮物送這個？一名女網友日前參加交換禮物的活動，沒想到竟收到中國的豬肉乾，讓她頓時不知該如何是好，最後決定舉發送禮人並將豬肉乾送檢。

女網友昨在《Dcard》上抱怨，說自己花錢準備了一堆餅乾和巧克力，要拿去當交換禮物，結果沒想到她收到的禮物卻是中國製的豬肉乾，讓她頓時傻眼。而被問到豬肉乾從哪來，送禮的人則一再強調，豬肉乾是他「出國買回的」、「很好吃」，如果原PO收到不爽可以不要吃。

由於旅客從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境屬違法，再加上送禮人態度惡劣，該名女網友事後決定到警局報案，並將收到的豬肉乾送檢。

許多網友得知後紛紛留言，「什麼東西該送、什麼不該送也不清楚？」、「根本就是故意的，真的很可惡」、「這個不檢舉不行」、「他自己是不是不敢吃」、「一定要拿去銷毀」。

據「動物傳染病防治條例」規定，旅客違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境，將裁處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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