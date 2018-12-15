客家文學進軍日本 5本代表作率先搶灘

2018-12-15 18:46

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕行政院客委會推動客家文學國際化，精選5位客家文學大師的小說與詩集進行日文翻譯，配合日譯本在東京「三省堂」書局上架，客委會副主委范佐銘帶領作家，從14日起先後到大阪及東京進行宣傳並與日本作家進行為期兩天的座談會。駐日代表謝長廷到場致詞，他肯定客委會把客家文學翻成日文，讓日本開始了解台灣文化的多元，非常重要也很有意義。

15日在東京舉辦的記者會上，客委會聘請超級哈台的前富士電視台當家女主播高橋真麻擔任「客家文化振興大使」，高橋穿著一襲由日本師傅特製的手描桐花友禪和服、撐著客家油紙傘登台，吸引日媒搶拍。今年已訪造台灣兩次的高橋表示，她到台灣的次數前後加起來超過20次，和作家的對談中還打聽了客家美館，利玉芳推薦了客家板條，甘耀明則強推客家麻糬，甘耀明還說客家麻糬製作過程很費力，不過高橋下次若造訪客家莊，他一定會集合客家壯丁為她擣麻糬，高橋開心地說要帶全家一起去。

首波日譯的5本客家文學包括鍾肇政「歌德激情書」、李喬「藍彩霞的春天」、曾貴海「曾貴海詩選」、利玉芳「利玉芳詩選」、甘耀明「冬將軍來的夏天」。范佐銘表示，5人是客家文學也是台灣文學的代表性作家，這次選的作品不一定是他們的代表作，但一定是作家特別偏愛的作品，在他們寫作生涯中具有特別意義的作品。

范佐銘還強調，翻譯過程極為嚴謹，幾位譯者經驗豐富且譯筆優雅，為力求正確，每部譯作都請一位日文系教授進行比對，客委會還另位請了5位教授做最後總檢查，這種翻譯過程相信是少有的。他表示，透過台日文學交流活動，相信可以更加深台日兩國人民了解，建立更深的感情和友誼。

到場致詞的駐日代表謝長廷表示，客家有一句話說「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」，顯示客家人對自己文化的重視，客籍作家也是人才輩出，政府重視台灣的多元文化，客委會特別將客家文學帶進日本，讓日本民眾可接觸到台灣不同的文化，這是很有意義的事。

為期兩天的「台日作家座談會」，16日繼續在東京的駐日台灣文化中心舉辦，除了這次親自赴日的利玉芳和甘耀明2位作家之外，日本作家蜂飼耳、濱江順子、杉本真維子及前「文藝春秋」總編輯鈴木文彥等人也登台談他們對客家文學的看法。

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