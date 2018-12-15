防堵中國非洲豬瘟 屏東加強追蹤迷你豬場

2018-12-15 18:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕中國非洲豬瘟疫情發燒，全民防堵病毒入侵，檢疫單位也嚴陣以待，除了合格登記的畜場，屏東地區的「迷你型養豬戶」多達700餘家，這些僅飼養2、30頭的養豬戶，廚餘來源不一，而且無力購買蒸煮設備，恐成為防疫漏洞，屏東縣政府農業處說，已加強追蹤，同時媒合有蒸煮廚餘設備的畜場合作。

屏東縣農業處統計，屏東有1700養豬場，其中登記以廚餘養豬的約有2、3百場，但縣內還有未登記的700多場「迷你型豬場」，飼養頭數少，廚餘來源不穩定，多數更沒有廚餘蒸煮設備，過去在防疫作業上常遭詬病。

農業處副處長鄭永裕說，屏東是養豬大縣，今年中國傳出疫情之際，屏東就擬定了防疫計畫，預防產業受到衝擊，除了落實平常的消毒工作，檢疫人員持續加強巡檢各場廚餘使用情形，同時加強追蹤迷你戶，有別於過去的作法，這次也特別媒合擁有蒸煮設備的畜場，提供蒸煮過的廚餘給迷你戶，讓防疫更全面。

鄭永裕也強調，防疫工作必須中央、地方及全民共同努力，從邊境就要阻隔病毒進入台灣，因為非洲豬瘟病毒造成豬隻死亡率幾乎百分百，沒有疫苗、也沒有任何有效的治癒方案，而且病毒耐低溫，更會藉由廚餘、垃圾等方式傳染。

屏東縣動物防疫所所長李永文說，全國防疫演練將於21日登場，屏東昨天率先進行模擬演練，這次模擬演練重點在疫病發生時豬場人員管制、疫情處理模式及屍體處理機制建立，若非洲豬瘟病毒不幸突破防線入侵豬場，希望相關措施可以更迅速有效撲滅病源，防堵疫病蔓延。

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