好甜的展覽！ 「玉糖那麼甜」共探玉井糖廠百年記憶

2018-12-15 18:14

［記者劉婉君／台南報導］台南市玉井糖廠歷史最早可追溯至1906年，即時經歷噍吧哖事件，糖廠運作也未間斷，直到1995年停產，宣告走入歷史。噍吧哖事件紀念園區即日起推出「玉糖那麼甜」，由在地人參與策展，透過老照片與歷史文件及影片等，帶民眾一起回憶玉井糖廠的百年記憶。

此次展覽也是玉井糖廠首次透過系統性的史料爬梳及田野調查，建構專屬的記憶。

展覽先以工作坊方式，由多位糖廠退休員工及其眷屬、在地民眾，透過空間識別、實地踏查與往事分享，採集個體記憶，再配合口述訪談紀錄呈現。

從老照片中可看到早期的反共抗俄台糖鐵路宣傳列車抵達玉井時，大批民眾前往參觀的盛況；及早期雙十節遊行的熱鬧場面等。

文化局長葉澤山表示，噍吧哖事件紀念園營運迄今已屆滿3週年，民眾到此雖然已看不出昔日玉井糖廠的指標性建物，但藉由特展中呈現的地圖、年表與影像，仍可感受當年地方產業與生活的餘溫，探尋玉井的繁華年代，還有山城居民的樂觀惜福、念舊愛物。而藉由在地居民的共同策展，也可以填補過去官方紀錄偏頗與不足之處。

展覽共分為生命甜、生活甜、記憶甜、甘蔗甜與未來甜五大主題，重繪廠區平面圖，及復刻傳統糖廠冰店的意象，展出時間為期1年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/