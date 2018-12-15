慶祝盧秀燕當選！台中麵店送1688碗肉羹麵 民眾大排長龍

2018-12-15 17:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不讓高雄專美於前，台中北區武昌街一家肉羹麵店慶祝盧秀燕當選台中市長，今天提供1688碗肉羹麵，請民眾免費吃，一早吸引民眾大排長龍，陳姓麵店老闆說，高雄慶祝韓國瑜當選市長有送雞排、魯肉飯，但「台中惦惦」，輸人不輸陣也要大放送。

陳姓老闆請吃1688碗肉羹麵，特別找來10多名志工幫忙，他一早忙著煮麵、備料，為了請客，光是油麵就特別多準備500斤，花枝、肉羹各70斤、魷魚30斤，民眾也聞香而來，11點送麵，早在9點就開始排隊，一起慶祝，說要跟燕子一起過好日子。

國民黨立委參選人沈智慧也到麵攤鬥熱鬧，幫忙送麵，對於61年次的王義川一直叫61歲的她「智慧阿姨」，沈批評這是消費她「我叫他大叔」也可以，笑笑就好，強調立院不需要實習生，重點是年輕的心態和做事經驗和魄力，她進立院要為市民落實十項公投決議。

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