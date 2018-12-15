奇美博物館「耶誕週末」 精選展品、旋轉木馬好看又好玩

2018-12-15 18:17

［記者劉婉君／台南報導］想到耶誕節就會想到耶誕老人及耶穌誕生，但您知道幫耶誕老人駕雪橇的是馴鹿還是麋鹿嗎？奇美博物館今天起連續2個週六及週日舉辦「耶誕週末」，除了有耶誕老公公遊行與燈光秀等，還有30件耶誕節必看展品，也透過標本告訴民眾，馴鹿才是耶誕老人送禮物時不可或缺的好幫手。

奇美博物館「耶誕週末」活動今天登場，有耶誕節3大館藏、音樂表演、耶誕老公公遊行、耶誕燈光秀、逾120個攤位的耶誕快樂市集、白色的旋轉木馬等，搭配博物館白色建築，陪民眾共度歐風耶誕節，不少民眾跟著耶誕老公公的遊行隊伍行進，與大型耶誕樹拍照，還有耶誕老人摺紙教學、許願樹等。

館方也配合耶誕節主題，精選30件必看展品，包括畫作《耶穌誕生》，描繪耶穌誕生的場景；《東方三賢士的朝聖》中，則帶民眾一起來看看三賢士送給耶穌的禮物，分別是黃金、乳香及沒藥；而標本區的麋鹿與馴鹿，也教民眾分辨兩者的不同。

導覽人員周春桂說，馴鹿分佈在高緯度的北極圈、北美及歐洲，枝狀的角也和麋鹿像手掌攤開的角有明顯的不同，她以幽默的方式講解真正幫耶誕老公公駕雪橇的重要角色，「耶誕老公公駕麋鹿可能會迷路，駕馴鹿才對喔！」

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