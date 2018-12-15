5米長大鯨魚現身稻田！ 田中稻草人藝術節開玩

2018-12-15 17:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕哇～稻田有鯨魚、章魚還有小紅帽！彰化線田中鎮年度盛會「稻草人藝術節」今天在望高寮登場，廣達8公頃的收割稻田裡矗立了十幾座稻草編織裝置藝術，有5米長的抹香鯨與八爪章魚等，模樣栩栩如生，讓遊客驚豔，猶如悠遊海洋世界，然而今年展區周邊波斯菊來不及開花，少了花海相襯，也令不少人大嘆好可惜！

素有「台灣米倉」美名的田中鎮，連續第4年舉辦稻草人藝術節，年年利用稻草編織大型創意稻草人，今年以「童話」為題，將著名的大野狼與小紅帽、3隻小豬等童話故事背景搬上田野，還編織了5米長的鯨魚、4米高的泰迪熊、八爪章魚及開口大河馬，讓大家可以直接走入稻草的世界互動，增添浪漫童趣。

來自台中羅姓民眾說，今年的稻草人紮草手法很不一樣，編織得比以往堅固，還能走進去鯨魚跟河馬的嘴中拍照，更立體更有臨場感，沒想到「稻草人」可以這麼不一樣。

「還是差一味！」田中鎮民林小姐是第4年來參加稻草節，她說，往年展區周邊都有粉紅色、白色的波斯菊盛開，或是黃色的油麻菜籽花海遍布，今年卻是光禿禿，讓童話背景少了一股浪漫氛圍，覺得可惜。對此，田中鎮農會說明，今年收割較晚，花苗成長也不如預期，加上活動提前一週，才未出現花海盛況，預計再1週後會依序開花，展場裝置藝術則視氣候狀況，最晚展至耶誕節過後。

這次大選未能連任的彰化縣長魏明谷，今天也首度公開行程參加活動，在田中農會總幹事曾招英等人陪同下出席，一同拾起水晶杯，撒下金沙，以別出心裁的方式為稻草藝術節揭幕。魏明谷說，田中馬拉松讓全國人民看見田中人情味，田中稻草藝術節發現田中人的創意，期待透過米食文化，讓更多民眾走入田中遊玩。

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