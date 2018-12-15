公費流感疫苗 高雄市學生17日起恢復施打

2018-12-15 17:24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕全台0.5ml劑型公費流感疫苗供貨吃緊，高雄市政府原本暫停高中職及五專一至三年級學生施打作業，經調度補足，下週一（17日）起恢復流感疫苗接種，疾病管制處（疾管處）呼籲學生持接種同意書（藍色）、補接種通知單（紅色）及健保卡，至市區合約醫療院所完成疫苗接種。

疾管處長潘炤穎說，由於疫苗數量仍有限，學生及家長先電話確認庫存，以免白跑一趟，而除了學生，教職員工若符合自購疫苗對象，可持識別證、接種小卡和健保卡到自購流感疫苗接種院所施打，施打疫苗免費，但需自付掛號費及接種相關醫療費用。

高雄市從10月15日起接種近61萬劑流感疫苗，重點對象接種率方面，65歲以上長者達45.33％、50至64歲成人20.56％、高風險慢性病患者18.68％、6個月以上至入學前嬰幼兒曾接種疫苗64.85％、未曾接種19.88％。

衛福部疾病管制署推估，現有20萬劑0.5mL流感疫苗預計12月底就會打完。副署長莊人祥說，今年原預計提供6百萬劑，但賽諾菲、國光等2藥廠相繼傳出疫苗變色及異物事件，47萬0.5mL劑型、5萬劑0.25mL劑型疫苗確定補不足。

衛生局說，民眾未能完成接種者，可等到明年1月中旬或2月，屆時食藥署完成疫苗檢驗封緘作業並由疾管署驗收，將有新配賦疫苗提供接種。

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