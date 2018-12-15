芎林農會迎百歲 創意行銷海梨和番茄

2018-12-15 17:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉農會歡慶百週年慶，今天在農倉邀請耆老講古大賽，結合農民直銷站升級開幕，今起兩天並舉辦海梨番茄農特產品創新行銷活動；天氣好轉，吸引許多鄉親前往。

芎林鄉農會總幹事林冠伶表示，農會於1918年創立，今天在農倉（芎林鄉上山村文山路626號）舉辦系列活動，放映創會百週年影片回顧，並舉辦耆老講古，吸引18組報名參加，阿公、阿婆打開話閘子，回憶早期農村生活；也有中年人分享長輩經驗傳承，受到感動而投入文化工作，16日則有番茄寶寶搬搬樂活動。

芎林鄉農會除歡慶百週年，今天也結合農民直銷站升級開幕，推出多項特惠活動，同時舉辦番茄產業文化活動，行銷當季特產海梨和番茄等多樣化農產品。

兩天活動有番茄品種展示、番茄種植教學體驗及客家養生番茄風味餐，還有農特產品拍賣會、農產品加工教學示範，帶大家以米穀粉取代麵粉製作番茄米蛋糕，並利用盛產柑橘加工做成橘子酥。

芎林鄉農會表示，近年來積極活化穀倉，在2016年創立農民小鋪、設立上山信用分部，目前還每月雙數週結合文創團體，辦理文創市集，希望利用文化與農產業結合，繁榮芎林在地農產業。

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