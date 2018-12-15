「OPEN!大氣球遊行」高雄登場 數萬民眾同歡

2018-12-15 17:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第13屆「OPEN!大氣球遊行」，今天下午在高雄時代大道熱鬧登場，出動超過23顆大型卡通氣球，吸引數萬名眾參觀。

「OPEN!大氣球遊行」已成為高雄最具童趣的親子活動之一，觀賞人數屢創新高，今年有來自義大利、風靡全球的「跳跳馬Rody」、暢銷童書角色「比得兔」、超療癒的「正能量企鵝」等大型卡通氣球，昨天將時代大道兩側擠得水洩不通。

今年主題為「OPEN! THE WORLD」，請來人氣歌手Lulu（黃路梓茵），與OPEN小將合體唱跳。

遊行隊伍以守護、美麗、關懷和溫馨四個方向命名作代表，邀集包括巴西、米蘭、首爾、沖繩四大城市特色表演團隊，讓民眾一睹世界風采。

今年也首度邀請陸戰樂儀隊、國軍人形氣偶軍團共同加入。此外，也延續去年邀請各路舞林好手會師，經過北高兩地19組團體的激烈徵選，選出6組團體參與演出，高校組匯集了「北一 lockin」、「台南高商DDS熱舞社」、「中山熱舞 log 7」的熱舞社團，混齡組則有「動手動腳舞團- MINI DSDJ」、「逗陣舞JUMP寶」、「童手童腳」一同熱力踩街，讓大小朋友看得盡興。

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