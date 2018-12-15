新南向7國新二代學生破14萬 教部助深化語文優勢走向國際

2018-12-15 17:05

〔記者林曉雲／台北報導〕聯合國訂12月18日為「國際移民日」，也是我國「移民節」，教育部為展現東南亞7國高級中等以下學校14萬多名新二代的教育學習成果，今天在國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校舉辦「107年度新住民子女教育成果展」。教育部政次范巽綠表示，教育部委託新北市教育局編撰7國新住民語文學習教材，也培育2081名教學支援人力，更運用數位科技推動新住民語文遠距教學。

范巽綠表示，國際移民日及我國移民節的訂定，彰顯台灣對新住民朋友的重視，教育部自93年起已訂定教育輔導計畫作業原則，推動新住民子女的教育輔導措施，而為了協助新住民，亦於94年在桃園市忠貞國小成立全國第一所新住民學習中心，並將外籍配偶一詞改為「新住民」，以彰顯對新住民的尊重。

隨著新住民二代的成長，各級教育階段新住民二代學生約27萬人，其中高級中等以下階段東南亞7國之新二代約有14萬餘名；為落實新住民二代教育，12年國民基本教育課程綱要也將新住民語文列為「語文」領域課程之一，國小列必選項目之一，國中列選修項目之一。

范巽綠表示，為深化新二代所具備之語文潛在優勢，接軌國際移動力，教育部利用暑假期間協助新住民子女至東南亞進行海外職場體驗活動；另辦理新住民子女溯根活動，協助新住民子女於暑假期間至父母的原生家鄉，進行文化體驗及語言學習，並進一步透過國際陪力產學專班，培育東南亞台商人才需求，讓新住民子女擁有多元語文能力及專業能力，讓新二代學生成為我國與東南亞7國之重要橋梁，並藉此走向國際舞台。

活動現場共設置7大體驗區，包含室內成果展、遠距教學體驗、互動攤位闖關、沙龍講座、文化體驗、美食體驗與地景藝術，其中，新住民語文學習教材結合了數位科技，將越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓7國語言的紙本教材，搭配數位互動內容，提供多元教學應用與學習資源。坪頂國小校長歐亞美說明，在教材數位化之後，一般民眾亦可上網學習各國語言。

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