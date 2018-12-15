寒士尾牙27日舉行 台東場僅籌到2成經費

2018-12-15 17:13

［記者陳賢義／台東報導］創世、華山、人安策略聯盟辦理的「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙」，即將於27日在全台16處同步舉行，台東場預計席開56桌，但目前籌措經費僅2成，台東市長張國洲得知困窘，立馬前往台東平安站探視，發放慰問品，並呼籲民眾以行動支持；台東高商今也揪團作公益，辦理飢餓體驗營，180餘名學生齊聚，共同為尾牙當天發放的紅包袋寫上祝福話語，並捐出活動結餘襄助。

張國洲戴上耶誕帽到站捎愛，為寒士們盛飯並發放盥洗包、保暖衣、泡麵等慰問物品，並捐贈選舉部分結餘2萬元，盼拋磚引玉。而東商學生除自發性揪團，捐出零用錢幫助寒士尾牙經費外，平時也積極響應公益，擔任創世台東院義工，加入一日義工服務，協助將整捲尿袋分剪裝箱、抽痰管分袋包裝，了解植物人安養所需。

人安台東平安站長翁任賞表示，每年農曆年前，人安、創世、華山策略聯盟都會在全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，今年已邁入第29年，服務露宿街頭的流浪人、失業生活陷困者、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭，期盼大家能有錢出錢，有力出力，助社會祥和，充滿愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/