大卡車功能強 也能改成行動佛殿

2018-12-15 16:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內罕見的行動佛殿，今（15）日抵達南市西拉雅廣場。這部由世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且、帶領弟子們把17噸的大卡車改造為佛殿，展開全台環島祈福法會，這是第23站，並將於今晚舉辦「府城搖擺樂舞」藝文晚會，以歡樂方式慶祝恆性嘉措仁波且榮獲世襲子爵爵位滿週年慶。

恆性嘉措仁波且表示，行動佛殿環島之行，希望能夠佛光遍照，廣結大眾善緣，集結大家的力量，為國泰民安祈福，為世界和平祈福。

行動佛殿也結合反毒宣導，法務部台南地方檢察署、榮譽觀護人協進會，以「有我無毒反毒總動員」為主題擺攤，提醒現在毒品包裝精緻，經常夾帶在郵票、巧克力、咖啡等零食裡，民眾需特別當心。

民政局代理局長林振祿，以及市議員盧崑福、蔡淑惠、蔡旺詮、洪玉鳳、林燕祝、陳怡珍、李啟維、安平區區長賴青足等人也到會場祝賀。另外，11位來自馬來西亞的仁波且的弟子，專程來到台南參加行動佛殿環島祈福法會，並祝賀主法金剛上師受封世襲貴族子爵爵位週年慶。

行動佛殿即日起至12月17日，在西拉雅廣場上開放，邀請所有信眾一起到行動佛殿上禮拜三寶佛，瞻仰殊勝難得的佛陀舍利，早晚各一場的誦經法會。

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