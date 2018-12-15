超狂小7現煎蔥油餅 網驚：我另一半要找超商店員

2018-12-15 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕超商店員無所不能！有網友發現7-ELEVEN店員竟然賣起了現煎蔥油餅，不禁直呼，「萬能的小七仔」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，可以看到一名店員在超商門口擺起了小攤子，上面寫著「蔥油餅，7-11小吃，蔥量爆爆！」原PO捧場了一個當場認證，「煎的真的蠻好吃的」。

據《蘋果》報導，7-ELEVEN表示，當新品上市或預購時，會視商圈、節慶等狀況，有些門市會推出試吃活動，即將冬至，有的門市也開始舉辦湯圓活動；被網友PO上網的這間門市就鄰近正在舉辦燈會的屏東公園，可能想趁著遊客多，舉辦活動吸引人潮。

網友看了紛紛留言，「真的好辛苦喔！」「太強大了小7」、「什麼都有，什麼都賣，什麼都不奇怪」、「特種部隊一樣」、「我的另一半要找超商店員，根本萬能」；網友也分享起自己遇到的7-ELEVEN特別活動，「上次看到小7賣香腸」、「前幾天我們這的小7在外面賣魚丸湯整個扯不搭！隨便擺攤在門口招呼客人」、「還有做紅豆餅、煎香腸、炸排骨...園區的7-11只有更狂」。

網友也開始猜測，「下次看到店員在幫忙算命我也不會驚嚇了」、「再來就是挽面、測字、抓猴」、「我認真的相信有天會有托嬰服務」、「小七駕訓班跟小七安親班不遠囉！」、「請問有沒有售女朋友」、「以後在小7就能直接接生了，不用在（再）去醫院了」。

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