高麗菜1粒10元自採 3歲娃來幫忙：帶回家包水餃！

2018-12-15 16:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高麗菜價爆跌，今天每公斤批發均價雖然回到7元以上，但屏東縣南州鄉菜農潘宇翔認為，這是他種高麗菜4年以來罕見的菜價如土，不如直接開放1粒10元自採，皆大歡喜。

3歲的周小弟弟今天在媽媽帶領下，和姊姊合力把媽媽割下來的高麗菜搬回籃子，不過，高麗菜比他的頭還大，搬得頭大的他，走3步就得停下來休息，但他仍不喊累，高興直說「帶回家包水餃！」

菜農潘宇翔說，現在送台北拍賣市場，1箱20公斤不過百元，扣掉箱子和運送、管銷成本，一箱大概只能實拿3、40元，不敷成本，目前正是吃火鍋旺季，他認為不如透過網路號召附近鄉親前來自採，民眾能接觸大自然，他則能銷售時令蔬菜，創造雙贏。

潘宇翔說，這片近5分的田在南州交流道附近，預估有超過1萬顆高麗菜，今天有人一大早就從高雄南下來採高麗菜，有人說要帶回家做泡菜，有的說要煮火鍋，也有人要包水餃，不論如何，只要有空，歡迎大家前來體驗下田採菜樂趣。

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