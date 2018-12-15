嘉縣社造及傑出演藝團隊成果展 秀出社區藝術創作力

2018-12-15 16:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局主辦「嘉義人‧藝家人」社區營造及傑出演藝團隊聯合成果展，今天在嘉義縣表演藝術中心登場，18個社區及8個傑出演藝團隊演出及分享社造成果，民眾欣賞布袋過溝火燈太鼓表演，也瞭解如鄒族部落遷徙史等，還有鹿草松竹社區長輩們的畫作展出，欣賞嘉義縣社區及團體的藝術能量。

成果展由逗陣社會企業公司執行，傑出演藝團隊有雯翔舞團、嘉義愛樂管弦樂團、神奇樂坊、布袋鎮內田慶和軒北管、築風陶笛樂團、掌藝社掌中劇團、優遊吧斯茅達諾劇團、嘉義民族管弦樂團等，各團隊運用在地特色為創作主題，如雯翔舞團有「一鄉一特色」、掌中社團有民雄大士爺「神‧境」等。

布袋鎮西安社區發展協會培訓過溝國小學生擔任解說員，講解當地特色民俗「火燈夜巡」由來，深入瞭解地方特色，阿嬤們還演出「火燈鼓」；鹿草鄉長楊秀玉解說松竹社區長輩們的畫作，讓各地民眾瞭解在地長輩的藝術創作力；曾因823水災嚴重淹水的東石掌潭社區，展示社區特產，長輩們也上台演出，讓人感受到驚人的回復能量；舞蹈老師黃碧貞則帶領越南新住民團隊演出舞蹈，優美的舞姿讓觀眾驚嘆。

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