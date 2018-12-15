嘉市管樂節展現在地特色 八家將踩街打頭陣

2018-12-15 16:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「嘉義市第27屆國際管樂節」重頭戲管樂踩街，今天下午熱鬧登場，而今年踩街最大特色是由建堂百年的如意振裕堂八家將打頭陣，領軍來自國內外48支頂尖團隊參與踩街嘉年華，八家將走陣風采，結合南北管樂，讓樂迷從視覺、聽覺有不同以往的感受，充分展現在地文化特色。

踩街活動由嘉義市長涂醒哲、監察院長張博雅、準嘉義市長黃敏惠、立委李俊俋等人帶領踩街隊伍從中山路噴水圓環出發，涂說，管樂踩街嘉年華已成為國內年度最受矚目的歲末節慶遊行活動，市府每年都會精心準備不同以往的驚喜給忠實樂迷，今年最大特色是展現在地文化，真正實踐了「越在地越國際！」

今年首次邀請到在地民俗、多元文化團隊「慈濟宮如意振裕堂八家將」、「長義閣掌中劇團」、「義和軒北管團暨福勝社將軍會」等三支團隊與各管樂好手共同參與此場盛會，將傳統的台灣陣頭、北管樂曲與行進管樂結合，重新詮釋管樂新可能，帶給樂迷耳目一新的視聽享受。

國外團體部分，我國的加勒比海邦交國聖露西亞皇家警察樂隊、日本箕面自由學園高等學校管樂團及國內優秀管樂隊伍嘉市南興國中管樂旗隊、嘉縣東石國中樂旗隊、台北景美女中樂儀旗隊等，行進間以悠揚磅礡的管樂演出，展現活力十足的遊行表演，獲樂迷熱情賀采。

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