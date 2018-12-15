學生出馬教家鄉學 2百人徒步探索社區博物館

2018-12-15 15:37

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安南區2百多位鄉親今早齊聚中州寮保安宮，分成6大組由社大台江分校民俗文化班同學帶隊，以徒步方式走讀探索中州寮、外塭及五塊寮在地歷史文化。社大強調，除了讓更多鄉親了解家鄉事之外，也是文化班同學出師的日子。

社大台江分校表示，每年台江分校師生志工，都會聯合在地高國中小學、大廟，採集台江村落故事，以一年一村落的方式，接力策辦台江社區博物館日活動，今年結合和順國中20週年校慶，以及中州寮保安宮、清滔巖祖師廟、五塊寮慶和宮、外塭和濟宮，花費半年時間籌備，今早則共有9所高國中小學親師生，二百多人以徒步方式，走讀探索保安宮、清滔巖祖師公廟、外塭和濟宮、五塊寮慶和宮，以及邱家老茨古井等地。

由於這次負責課程設計、解說員的角色是由民俗文化班學生，也就是當地國中、小生負責，讓社大及各校都相當自豪，直說學生出師了。和順國中校長謝連陽校長也有感而發，表示有別於在課堂上考試學習，學生可以發揮所學且告訴自己家人及朋友家鄉事，這股在地文化力量是會不斷擴散的，效果相當可觀。

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