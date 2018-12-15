基隆來的愛心要買10噸高麗菜 運費比菜貴

2018-12-15 15:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕高麗菜價崩跌，全國愛心不斷，要認購過剩的高麗菜，縣議員王又民接獲基隆徐先生電話，要買1萬公斤的高麗菜，王又民積極連絡，結果傳回來的消息讓人難過，菜農多已耕鋤，最後終於找到還未耕鋤的高麗菜，但運費居然比高麗菜貴。

王又民表示，這波高麗菜價崩來得很快，來自全國的愛心，讓人感動，也讓政府聽到菜農的聲音，所以推動耕鋤補助措施，有不少菜農不指望這一季的生產，把高麗菜耕鋤了。

王又民說，他今天接到徐先生電話，表示要買1萬公斤高麗菜，他立即向認識的菜農接洽，結果從斗六、林內、莿桐一直問到二崙，高麗菜多已耕鋤，都沒菜可賣，最後終於在斗六十三分找到還未耕鋤的高麗菜。

1萬公斤的高麗菜可裝成500箱，一箱200元，原徐先生希望透過宅配運送，結果發現宅配的費用居然比高麗菜貴，最後請來拖板車專車運上北部，再由徐先生分送給親朋友好。

還好徐先生好人做到底，在王又民協調下，連拖板車運費他也負擔了，台灣真的處處有溫暖。

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