指定非值班醫生接生 長庚醫院19日起收出勤費

2018-12-15 18:22

〔中央社〕長庚醫院自19日起將向產婦收取「非值班時間醫師出勤費」，林口長庚紀念醫院副院長賴瓊慧今天說，主要是鼓勵產科醫師辛勞，若產婦認為不妥，生產時也可由當時值班醫師負責。

長庚醫院公告，從19日起產婦若指定醫師接生，且時間落在小夜班，即平日週一到五的下午5點到凌晨0點，週六中午12點到凌晨0點，週日或國定假日上午8點到凌晨0點，被指定醫師最高可以向產婦收取新台幣3000元「非值班時間醫師出勤費」；另外，若指定醫師在大夜班時間，即每天凌晨零時到上午8時接生，將可收取最高6000元。

林口長庚紀念醫院副院長賴瓊慧今天在出席「2018永慶盃拔河比賽」會後表示，為了讓產婦順利生產，長庚均有值班醫師隨時負責接生，但因為部分產婦考量在產檢時，已經與原有醫師建立長期關係，希望由原負責看診醫師接生，因此會造成原來負責醫師除了要上班外，也要隨時待命各種狀況。

賴瓊慧說，若要求產科醫師必須要長年每天24小時待命，卻沒有一點補償，實在過意不去，因此才希望列出非值班時間醫師出勤費，以鼓勵產科醫師；若有產婦認為不妥，醫院建議也可以由值班醫師直接負責接生。

她也談到，婦產科醫學會長期以來就一直希望為產科醫師爭取權益，非值班時間醫師出勤費並非一時所做出的決定。

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