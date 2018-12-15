台中表揚124名志工 有人服務達40年

2018-12-15 15:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市屯區藝文中心今日舉辦「108年度志工授證暨頒獎典禮」，台中市副市長張光瑤親自頒獎，有124名志工被表揚，提供服務總時數逾1萬8千小時、服務民眾約30萬人次，其中有6名志工獲得衛生福利部及台中市志願服務獎章，非常有愛心。

副市長張光瑤表示，市府打造台中市為志工首都，就是讓台中市到處都有志工在服務，讓台中市成為愛心的城市，讓這個城市更美好。

獲表揚的屯區藝文中心的志工，平時支援中心活動、館室展覽、活動策畫等，但這些愛心志工，並不是只擔任屯區藝文中心的志工，甚至其他方面的志工，如社區關懷據點、學生課輔、醫院的服務等，非常多元化。

此次獲表揚的志工，有6名志工獲得衛生福利部績優及台中市志願服務獎章，其中志工許來富及徐麗貞各獲得衛福部績優志工的銀牌及銅牌，兩人服務時數超過3千小時。

67歲許來富是雲林人，在年輕時就非常有愛心，就在世界展望會服務，擔任志工達40年，曾擔任孩子的課後輔導服務，由於自己是孤兒，經營小生意，他了解貧窮孩子的辛苦，因此他還捐助獎學金，更向教育部爭取好的師資，到雲林來教書。

年紀稍大後，還擔任弘道老人、社區關懷據點的志工，還有醫院志工及屯區藝文中心的志工，非常有愛心。

獲得銅牌63歲的徐麗貞，服務時數超過3千小時，擔任社區關懷據點、東勢林場及屯區藝文中心志工。

徐麗貞因為擔任東勢林場志工，對植物非常了解，還把各種無用的種子製成各種裝飾品，非常特殊及漂亮，很多民眾都請教她如何認識植物及製成裝飾品，成為另類的老師。

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