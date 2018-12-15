蔡其昌號召網友認購高麗菜 助農做公益

2018-12-15 15:04

〔記者張軒哲／台中報導〕現值中南部高麗菜盛產期，因價格暴跌，立法院副院長蔡其昌為協助農民，邀集海線臉書社團我愛大甲、清水小鎮、梧棲串起來、沙鹿之美合作，認購了3000顆高麗菜，今日在大甲體育場及清水紫雲巖，透過捐2張發票兌換1顆高麗菜的方式助農，募得發票全數捐贈給華山基金會，一舉三得。

高麗菜盛產，導致價格下滑，為避免菜賤傷農，許多海線社團臉書好友寫信給蔡其昌，希望他可以幫忙，讓農民的辛苦付出不致血本無歸。蔡其昌與會計師公會聯合理事會、企業助農聯盟及海線多個臉書社團合作，透過捐發票換高麗菜的方式幫助農民度過難關。

蔡其昌表示，長期關注社會各項議題，並組織一個企業助農聯盟，若發生產銷問題時，除了馬上要求相關單位介入協助外，也會發動中小企業共同來伸出援手，讓寒冬中出現一股暖流，協助農民解決燃眉之急，只要大家拿出愛心，社會將會充滿溫暖。這是一個一舉三得的活動，一方面幫助農民解決產銷問題，二來多吃蔬菜有益健康，最後募得的發票全數捐贈華山基金會，讓大家的愛心能夠幫助社會更多弱勢，謝謝海線地方社團及鄉親們力挺。

清水區楊姓婦人說，跟家人換了3顆高麗菜，高麗菜正值產季，口感脆甜，除了現炒之外，還打算包高麗菜水餃。

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