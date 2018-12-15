小小齊柏林 偏鄉學童記錄家鄉之美

2018-12-15 15:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到齊柏林導演《看見台灣》紀錄片啟發，中華民國愛自造者學習學會發起「看見家鄉」計畫，帶著學童操作空拍機記錄家鄉之美，今年邁入第2年，今（15）日在成大舉行發表會，精彩豐富之外，參與的6所國小也各自帶來家鄉小物，讓大家在影片之外也進一步認識每鄉的特色。

今（2018）年以「認同」為主題，共有花蓮縣西林國小（太魯閣族）、彰化縣文德國小、南投縣法治國小（布農族）、南投縣僑光國小、南投縣鯉魚國小、雲林縣拯民國小等6所偏鄉國小39位學員參與，小朋友藉由影片記錄家鄉之美。

愛自造者學習協會理事長蘇文鈺表示，希望小朋友藉由影片紀錄，進而產生在地連結，並從觀察、發想、空拍、後製到發表的過程，逐漸學會說故事、拍攝、剪輯以及口語表達技能，同時也感謝老師們不辭辛勞帶領小朋友上山下海才能完成夢想。

今年看見家鄉計畫歷時1年，6所偏鄉國小丶39位學員用空拍記錄家鄉，透過鳥瞰視覺以及土地踏查過程，讓學童與自身環境產生更深連結，而且在各個課程陪伴孩子，除了技術方面的引導之外，重要的是帶領學童在踏查及拍攝階段的思考與討論，為「看見家鄉」注入更多人文影像的關懷與思考。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/