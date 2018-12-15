愛心蔥油餅店！ 送暖老幼5年還加碼愛心早餐

2018-12-15 14:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕愛心蔥油餅店！送老人家、小朋友吃5年免費蔥油餅，1個多月來還加碼愛心早餐。

位於基隆市東信路的「臺灣頭手工蔥油餅」，老闆李致穎5年多前在臉書上看到有弱勢老人家需要幫助，他送熱騰騰的蔥油餅過去，讓老人家深受感動，從此只要看到哪裡需要幫忙，他就會送蔥油餅過去，如果是外縣市就會宅配。

李致穎這些年來幫助不少社福機構、弱勢民眾，1個多月前，他看到虐童的新聞報導，覺得很不捨難過，決定再加碼送愛心早餐，只要家庭生活有困難，都可以免費來拿，「希望給小朋友一個不挨餓，快樂的童年。」

「不用不好意思，直接說就可以拿。」李致穎說，一日之計在於晨，早餐吃飽也要吃好，小朋友才能專心上課，愛心早餐開辦一個多月來成效不錯，每天都會有一些家長或小朋友來拿，代表有困難的人還是很多，也歡迎各校老師聯絡，能幫的一定會幫。

李致穎的蔥油餅加蛋作法與眾不同，是把事先煎好的荷包蛋，夾進剖開的蔥油餅內，這樣的蔥油餅夾蛋口感外酥內軟，一口咬下去蔥香滿溢，他今天還要寄200個蔥油餅到台東，跟更多人分享愛心餐點。

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