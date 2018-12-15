中市首創智慧化執法 取締公車停靠區違停

2018-12-15 14:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市公車停靠區屢遭一般車輛違規停放，甚至因此發生意外事故。市府交通局（15）日表示，將全國首創透過智慧化科技設備取締，目前已在新光三越大遠百商圈公車站完成設置，即日起進行宣傳，預定明年2月開始取締。

交通局說，部分駕駛人貪圖方便，將車輛停在公車停靠區，醫院、學校、商圈、轉運站周邊特別嚴重，導致公車無法在路邊靠站讓乘客上下車，甚至迭傳車禍。為此，全國首創在公車停靠區安裝車牌辨識、智慧影像分析、磁感偵測等設備，進行違停取締。

台中市全國首創整合辨識車牌攝影機、磁感偵測、智慧影像分析攝影機等先進智慧化執法系統，新光三越大遠百商圈公車站目前已完成設置，如遇車輛違停時，智慧化執法系統會閃燈並播音警告，車輛未立即離開，將自動拍照錄影，提供警方逕行舉發。

交通局表示，交通部今年修法提高公車停靠區違停罰鍰，機車罰900至1200元，汽車罰1200元，並補助地方科技執法經費，台中市率六都之先提報計畫，交通部同意補助經費。目前智慧化執法系統已完成測試，即日起進行宣導，預定明年2月開始取締。

市議員鄭功進表示，馬路如虎口，加強公車停靠區的執法，是為了保障公車通勤族安全的必要手段。特別是，在台中搭公車10公里免費的優惠政策下，公共運輸的搭乘使用率，有逐年上升的趨勢，應強化乘車環境安全，讓市民可以放心搭公車。

鄭功進又說，常常接獲不少公車司機陳情，因為駕駛人的用路習慣，私人車輛違停在公車停靠區，就算有站牌，也沒有辦法準確靠站，導致乘客得在離站牌3、4公尺的地方下車，自己常常停的心驚膽跳，深怕有個萬一，會惹上不必要的麻煩。

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