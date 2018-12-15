大熊牽小熊稻田奔跑！玉里彩繪稻田歡喜收割

2018-12-15 14:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮台30線興農陸橋下方的彩繪田區，在8月的二期稻作，以黃葉、紫葉品系水稻插秧完成的稻田彩繪，經過數月的成長，「母熊牽小熊」畫面在縱谷稻海迎風奔跑的模樣超可愛，玉里鎮公所今天舉辦體驗活動，吸引遊客來體驗手工割稻、打穀脫粒還品嚐農村「割稻飯」，體驗「豐收樂」。

玉里鎮公所從去年夏天的二期稻作開始，在玉里台30線往客城鐵橋方向的興農橋邊，面積約1.5公頃的稻田，固定每期都有稻田彩繪活動，去年二期的主題「玉里百年慶」，今年一期稻作「玉里熊讚背書包上學去」，二期是「大熊牽小熊」，也呼應今年7月在卓溪鄉南安的小黑熊落單事件，目前小黑熊仍在農委會特有生物保育中心低海拔試驗站、台灣黑熊保育協會照養中，並評估擇日野放。

隨著秧苗「一瞑大一吋」，歷經4個多月約120天生長期，吸引許多遊客及攝影愛好者來拍照，空拍畫面中可以看到以「秈型紫莖白條紋葉品系」稻種構成的黑熊身軀，搭配「黃葉稻品系」構成的大地水稻彩繪，形成「大熊牽小熊」圖案，每每只要風一吹縱谷的稻浪翻飛，就像是母熊牽著小熊奔跑一樣，背景是玉里鎮知名的紅色「客城鐵橋」，已成為玉里鎮的觀光亮點。

收割體驗活動上午熱鬧展開，包括農糧署東區分署、農改場、縱管處、臺灣黑熊保育協會理事長張富美及執行長王嘯虎都來參加體驗活動，拿起鐮刀下田彎腰收割稻子，體會農夫「粒粒皆辛苦」，收割好的稻子還可拿到田邊的打穀機進行脫粒、碾米等動作，完成所有工作後，就是品嚐割稻飯時間，簡單的炒米粉等料理，讓遊客吃出甜美的豐收滋味。

玉里鎮長龔文俊說，打造熊讚彩繪田的目的，就是希望吸引遊客來到玉里鎮，認識優質的玉里好米及小鎮的純樸風光。

今年花蓮一期、二期稻作都因沒有颱風，因此大豐收，花蓮大米倉玉溪、富里地區的二期的稻穀收購量還比去年增加1000多公噸，農會糧倉幾乎大爆滿，目前農會收購價都還維持平盤，希望照顧農民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/