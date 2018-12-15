展現社區之美 南投阿公、阿嬤拍微電影

2018-12-15 14:23

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今年首度透過拍攝微電影，介紹社區發展特色，並由社區阿公、阿嬤們擔綱演出，15日在舉辦首映會，透過鏡頭可看到長輩們因參與社區活動，露出健康滿足笑容，以及學童們受到社區志工們的呵護照顧，展現推動福利化社區成果。

南投縣政府今天在縣府大禮堂舉辦107年度社區大小旗艦及產業行銷計畫成果展，現場除擺設34個參與計畫的社區產業推動成果外，還播放7部社區紀錄片及首度拍攝的社區微電影- 愛就是Got it，並邀請新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣等7個縣市社區夥伴前來觀摩交流。

也在微電影中嘎一角、客扮演茶伯的縣長林明溱表示，南投縣政府參加中央社區評鑑年年獲得優等，全縣更有7個全國卓越社區，數量在中部縣市排名第一，希望透過微電影及記錄影片，讓社區及社會大眾了解南投社區之美，進而促進產業行銷，讓社區更幸福繁榮。

縣政府社會及勞動處林俊梧處長也指出，為讓更多民眾認同社區發展，，以大小旗艦計畫、社區產業行銷、台灣夢兒少社區陪伴為主題，歷經8個月的拍攝，共製作了5分鐘、12分鐘、20分鐘不同版本的7集紀錄片，更首度串連8個社區特色拍攝微電影，透過鏡頭可看到南投社區志工無怨無悔的付出，長輩健康滿足的笑容，以及孩童備受呵護的照顧，感謝各界對社區的投入與支持。

本次活動聘請到暨大社工系張英陣教授、朝陽科大社工系謝儒賢副教授、台灣照顧管理協會張淑慧理事長及衛生福利部退休專門委員黃宏謨擔任影片回應人，主辦單位準備大型LED電視牆，南投市4個小旗艦社區團隊開幕表演，還發給每位參與者100元的社區產業兌換券，希望帶動社區產業銷售來增加福利服務的財源，現場佈置溫馨又熱鬧，讓每位與會者留下深刻回憶。

南投縣政府拍攝的社區微電影- 愛就是Got it，由社區阿嬤們擔綱演出。（記者張協昇翻攝）

南投縣政府拍攝的社區微電影- 愛就是Got it，由社區阿公、阿嬤們擔綱演出。（記者張協昇翻攝）

南投縣政府堂舉辦107年度社區大小旗艦及產業行銷計畫成果展，各社區展出特色產業。（記者張協昇攝）

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