又有台灣旅客自中國攜帶香腸入境 被罰5萬元

2018-12-15 14:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕「動物傳染病防治條例」新法則昨天開始生效，旅客違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境，將裁處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，施行首日有3名旅客自中國攜帶豬肉製品入境台灣被處以5萬元罰緩，今天上午又有一名台籍顧姓旅客攜帶3.6公斤香腸，自中國杭州搭機入境桃園機場時被海關查獲，依法被處5萬元罰緩。

據了解，這名顧姓男子上午搭乘中國國際航空CA-149班機自中國杭州返台，上午11時50分經桃園機場第二航廈海關綠線（免申報）檯通關，海關關員抽檢顧男行李時發現內有一塑膠袋內裝有8包香腸，由於他未據口頭或書面申報，逕擇綠線（免申報）檯通關，海關將他移請動植物防疫檢疫局依規定處置，動植物防檢局隨即依法開立裁處書，對顧男處以5萬元罰緩。

動植物防疫檢疫局表示，「動物傳染病防治條例」新法上路後，違規從國外攜帶肉品來台，處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，從中國大陸等非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品來台，更開罰5萬起跳，第2次罰50萬元，第3次以上將重罰100萬元，呼籲旅客不要從境外攜帶肉製品入境台灣，以免受罰。

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