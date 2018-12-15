虎高第一炮 總統教育獎陳孟筑錄取清大「拾穗計畫」

2018-12-15 14:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕清華大學特殊選才招生的「拾穗計畫」放榜，在小學、國中都獲得總統教育獎的虎尾高中學生陳孟筑如願上榜，成為該校準大學新鮮人第一炮，讓全校師生與有榮焉。

3歲時發現患有先天性糖尿病的陳孟筑，從小最大夢想是可以大口吃蛋糕、餅乾、糖果卻不可得，反而得成天與胰島素為伍，天天挨針卻不以為意，發揮畫畫天份，是國內外繪畫比賽常勝軍，國小、國中分別獲得總統教育獎表揚，讓父母非常開心和安慰。

相當懂事的陳孟筑，幼稚園中班就學會自己測血糖，小一學會打胰島素，常常一邊畫畫，一邊測血糖，發現血糖太高還會自己打針，同學心疼她都會準備糖果，若孟筑出現血糖低時，人人都搶著要拿糖果給她吃。

國中時陳孟筑代表台灣前往加拿大參加「世界盃青少年兒童現場繪畫」比賽，拿下銀牌獎，不僅繪畫成績優異，英文、演說比賽也屢屢獲獎，錄取清華大學拾穗計畫，即將成為準大學新鮮人，加上是今年虎尾高中應屆畢業生錄取大學的第一人，讓學校及家人都替她相當開心。

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