中醫大新竹附醫開幕 盼成為最先進人工智慧醫院

〔記者廖雪茹／新竹報導〕首期耗資70億元打造的中國醫藥大學新竹附設醫院，今早盛大開幕，總計36科別17日起看診；坐落竹北科技城，院方除網羅醫界菁英，並大量採用AI科技，從自動導覽機、智慧機器人到病房電子床頭板等，還有國內醫院首座血液自動分類檢驗等先進醫療儀器，以期守護民眾健康。
開幕典禮，由中國醫大暨醫療體系董事長蔡長海、新竹附醫院長陳自諒、新竹縣長邱鏡淳、新科縣長楊文科、竹北市長何淦銘、聯電榮譽副董宣明智等人剪綵，地方人士雲集。
蔡長海說，中醫大秉持「救急、救心、救腦、救命」的使命，成立新竹附醫，希望辦一所國際醫學中心級的醫院。中醫大全台16家醫療體系院所資源共享，將新竹附醫發展成為最先進的人工智慧醫院，設立心血管、腦中風、癌症、急重症等特色醫療中心，引進達文西機器手臂等先進醫療儀器，提供病人最佳的診療。
邱鏡淳表示，新竹縣病床缺口數高達1346床，醫療資源明顯不足，中醫大新竹附醫以20個月打造完成，是鄉親的福音。楊文科感謝邱縣長無私傳承經驗，並稱許中醫大為新竹縣開啟醫療資源提升的里程碑。
新竹附醫醫護人員現約250人，醫師70名，院長陳自諒本身是大腸直腸外科醫師，擅長微創手術。他表示，除中醫大體系醫師群，另網羅新竹在地醫界菁英，例如眼科主任陳瑩山、大腸直腸外科主任沈名吟、婦產科生殖醫學中心主任林孝祖，齊力提供優質醫療服務。
中醫大表示，新竹附醫為新竹健康產業園區第一期的規劃案。申請總床數788床（含急性一般病床499床）預計兩年達成，目前開院開床數為100床。
院方表示，新竹附醫打造智慧醫院，除設置自動導覽機、智慧導航系統、智慧病房、生理量測站等措施，並提供自助掛號、自動繳費等功能。特別的是，批價掛號櫃台還設置智慧機器人，民眾可用語音詢問醫師診別等資訊，機器人就會回答。還有智慧導航系統，民眾下載APP，就可透過APP找到要去的診間、護理站，清楚又快速。
院方還說，該院擁有國內醫院首座血液自動分類檢驗儀器，從抽血到報告出爐只要20分鐘。另所有病房都規劃電子床頭板，方便病人查詢醫護人員及衛教等資訊。院內也全面設置電動病床，便利病患及照顧者。
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首期耗資70億元打造的中國醫藥大學新竹附設醫院，今早剪綵開幕，17日起看診，期盼新竹縣醫療資源向上提升。（記者廖雪茹攝）
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中醫大新竹附醫設計智慧導航系統，民眾下載APP，就可透過APP找到要去的診間、護理站，清楚又快速。（記者廖雪茹攝）
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中醫大新竹附醫批價掛號櫃台有設置智慧機器人，民眾可用語音詢問醫師診別等資訊，機器人就會回答。（記者廖雪茹攝）
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中國醫藥大學新竹附設醫院規劃醫學中心級的急診設施設備及動線環境。（記者廖雪茹攝）
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中醫大新竹附醫人員介紹，這台是國內醫院首座血液自動分類檢驗儀器，從抽血到報告出爐只要20分鐘，較傳統流程縮減約40分鐘。（記者廖雪茹攝）
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中國醫藥大學新竹附設醫院昨天剪綵開幕，總計36科別17日起看診；院方表示，除網羅醫界菁英，並引進多項先進醫療儀器，以期守護民眾健康。（記者廖雪茹攝）
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中醫大新竹附醫所有病房都規劃電子床頭板，方便病人查詢醫護人員及衛教等資訊，圖中病房可眺望頭前溪河岸。（記者廖雪茹攝）
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