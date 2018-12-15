中醫大新竹附醫開幕 盼成為最先進人工智慧醫院

2018-12-15 14:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕首期耗資70億元打造的中國醫藥大學新竹附設醫院，今早盛大開幕，總計36科別17日起看診；坐落竹北科技城，院方除網羅醫界菁英，並大量採用AI科技，從自動導覽機、智慧機器人到病房電子床頭板等，還有國內醫院首座血液自動分類檢驗等先進醫療儀器，以期守護民眾健康。

開幕典禮，由中國醫大暨醫療體系董事長蔡長海、新竹附醫院長陳自諒、新竹縣長邱鏡淳、新科縣長楊文科、竹北市長何淦銘、聯電榮譽副董宣明智等人剪綵，地方人士雲集。

蔡長海說，中醫大秉持「救急、救心、救腦、救命」的使命，成立新竹附醫，希望辦一所國際醫學中心級的醫院。中醫大全台16家醫療體系院所資源共享，將新竹附醫發展成為最先進的人工智慧醫院，設立心血管、腦中風、癌症、急重症等特色醫療中心，引進達文西機器手臂等先進醫療儀器，提供病人最佳的診療。

邱鏡淳表示，新竹縣病床缺口數高達1346床，醫療資源明顯不足，中醫大新竹附醫以20個月打造完成，是鄉親的福音。楊文科感謝邱縣長無私傳承經驗，並稱許中醫大為新竹縣開啟醫療資源提升的里程碑。

新竹附醫醫護人員現約250人，醫師70名，院長陳自諒本身是大腸直腸外科醫師，擅長微創手術。他表示，除中醫大體系醫師群，另網羅新竹在地醫界菁英，例如眼科主任陳瑩山、大腸直腸外科主任沈名吟、婦產科生殖醫學中心主任林孝祖，齊力提供優質醫療服務。

中醫大表示，新竹附醫為新竹健康產業園區第一期的規劃案。申請總床數788床（含急性一般病床499床）預計兩年達成，目前開院開床數為100床。

院方表示，新竹附醫打造智慧醫院，除設置自動導覽機、智慧導航系統、智慧病房、生理量測站等措施，並提供自助掛號、自動繳費等功能。特別的是，批價掛號櫃台還設置智慧機器人，民眾可用語音詢問醫師診別等資訊，機器人就會回答。還有智慧導航系統，民眾下載APP，就可透過APP找到要去的診間、護理站，清楚又快速。

院方還說，該院擁有國內醫院首座血液自動分類檢驗儀器，從抽血到報告出爐只要20分鐘。另所有病房都規劃電子床頭板，方便病人查詢醫護人員及衛教等資訊。院內也全面設置電動病床，便利病患及照顧者。

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