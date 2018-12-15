學童上烘焙課滿頭大汗 第一銀行贈冷氣

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市月眉國小烘焙教室沒冷氣，學童每次上課時都滿頭大汗，耶誕節前夕，孩子們說出耶誕心願就是希望上烘焙課時有冷氣吹，第一銀行瑞芳分行今天到校安裝冷氣為孩童圓夢，孩子們滿足的喜悅全掛在臉上。
月眉國小校長賴鴻吳說，月眉國小位處山區，旁邊無遮蔽物，夏熱冬冷，學生在上烘培課時，外有太陽、內有烤箱，炎熱無比。耶誕前夕孩童許下心願，其中一個願望就是希望上烘焙課時有涼風吹。
第一銀行瑞芳分行今天到校安裝冷氣，行員與孩童們一起在有冷氣的烘焙教室裡做戚風蛋糕，並透過遊戲、表演及現場搶答等方式，為學生進行金融常識教育，活動結束後，孩子們還把蛋糕送給學校旁的獨居長輩，為連日來的低溫陰雨帶來暖流。
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月眉國小孩子們的耶誕心願就是希望上烘焙課時有冷氣吹，第一銀行瑞芳分行到校安裝冷氣，為孩童圓夢。（月眉國小提供）
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月眉國小孩子們的耶誕心願就是希望上烘焙課時有冷氣吹，第一銀行瑞芳分行到校安裝冷氣，為孩童圓夢。（月眉國小提供）
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學童在有冷氣的烘焙教室做蛋糕，相當開心。（月眉國小提供）
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